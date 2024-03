Die männliche E-Jugend des Handball-Leistungszentrum (HLZ) Friesenheim-Hochdorf hat den Titel in der Pfalzliga erfolgreich verteidigt.

Das Spitzenspiel der Liga hat die Mannschaft des Trainerduos Sven Koryciorz und David Müller-Schliecker mit 38:25 (17:10) gegen den Dauerrivalen TV Offenbach gewonnen. Mit dem Sieg gegen den Tabellenzweiten sicherten sich die jungen HLZ-Balljäger einen Spieltag vor Saisonende vorzeitig die Meisterschaft in der Pfalzliga, der höchsten Spielklasse in dieser Altersstufe.

Dabei erwies sich die Mannschaft als echte Torfabrik. Mit einem Torverhältnis von plus 175 Treffern und einer Punktausbeute von 26:2-Zählern ist der HLZ-Nachwuchs vor dem letzten Spieltag am 14. April nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. In den bisherigen 14 Partien haben die Jungs in jeweils 40 Spielminuten im Schnitt über 30 Treffer erzielt und selbst lediglich knapp 18 kassiert. Damit stellt das HLZ nicht nur den mit Abstand gefährlichsten Angriff der Liga, sondern zugleich auch die beste Defensive.

423 Tore in 14 Spielen

Nicht nur der Mannschaftserfolg überzeugte, sondern vor allem auch die individuelle Entwicklung der Spieler, die in der Jugendarbeit der beiden Vereine, der TSG Friesenheim und des TV Hochdorf, im Vordergrund steht. Mit der besten Offensive der Liga (423 eigene Treffer) und gleichzeitig der solidesten Abwehr (248 Gegentore) mutete sich der erneute Titelgewinn wie ein Spaziergang an. Das war es aber nicht. Mit einem Sieg im TSG-Sportzentrum hätten sich die Gäste aus der Südpfalz den Meistertitel unter den Nagel gerissen. Im ersten Aufeinandertreffen der Dreifach-Serie gewannen die Offenbacher im Oktober 2023 an gleicher Stätte mit 25:24 gegen das HLZ. Die zweite Partie beider Teams in Offenbach ging im Dezember mit 27:26 ebenso hauchdünn ans HLZ. Aufgrund der geglückten Revanche war der Weg war frei für ein packendes Endspiel um die Meisterkrone, da sich beide Mannschaften im weiteren Saisonverlauf jeweils schadlos hielten.

Dass die HLZ-Sprösslinge ihre Nerven in dem alles entscheidenden Spiel derart gut im Griff hatten, war alles andere als selbstverständlich. Denn der Nachwuchs der Jahrgänge 2013 und 2014 war es noch nicht gewohnt, vor großer Kulisse in einem Alles-oder-nichts-Spiel zu bestehen. Dies glückte diesmal mit Bravour. Mit einem 5:0-Lauf zum 11:4 (12.) setzte sich das Team vorentscheidend ab, kam immer besser ins Rollen und ließ keine Zweifel mehr aufkommen, dass der amtierende Titelträger auch der zukünftige sein würde. 38:25 hieß es am Ende für die dominanten Hausherren.

Während es für die Spieler in der kommenden Saison in der D-Jugend weitergeht, endet für das Trainerduo das Engagement beim HLZ. „Unsere großartigen Jungs haben sich mit der Meisterschaft für ihren Trainingsfleiß und ihren Einsatz belohnt. Eine tolle Truppe, die uns sehr viel Freude bereitet hat und die wir ins Herz geschlossen haben“, resümiert der scheidende Coach David Müller-Schliecker.