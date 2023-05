Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einer Woche ist der Hilfsgütertransport aus Ludwigshafen noch immer nicht in der türkischen Partnerstadt Gaziantep im Erdbebengebiet eingetroffen. Die beiden Container kamen erst am Mittwoch in Istanbul an und werden nun auf der Straße weitertransportiert. Auch private Hilfsaktionen kämpfen mit der Bürokratie in der Türkei.

„Die ersten Container sind in Istanbul angekommen und gehen heute noch raus nach Gaziantep“, versprach Frank Hirsch, Geschäftsführer der HCL Logistics, am Mittwochmittag.