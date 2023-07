Steter Tropfen höhlt den Stein. Nach dieser Vorgehensweise wird Bernhard Wadle-Rohe (Die Linke) wohl auch im kommenden Jahr aus dem Ortsbeirat Nord wie schon 2020 und 2021 den Antrag stellen, im Hemshof öffentliche Trinkwasserbrunnen anzubieten. Und wie schon in den Jahren zuvor kassierte er auch 2023 wieder eine Absage, denn die von ihm vorgeschlagenen Brunnen in Höhe Kardes-Grill und Prinzregenten-Theater, die in antiker Form Teile des ehemaligen Viadukts darstellen, sind nach Auskunft der Technischen Werke nicht geeignet, die hygienischen Standards für Trinkwasser zu erfüllen. Mit Hilfe der SPD gelang die möglicherweise entscheidende Veränderung: Wenn man den Antrag abändere und neutraler formuliere, hat er vielleicht mehr Aussicht auf Erfolg. Der Vertreter der Linken folgte diesem Rat und formulierte, dass man sich im Hemshof „moderne, hygienische Trinkwasserbrunnen“ wünsche. Damit fand er im Ortsbeirat eine Mehrheit. Ein nächster Antrag an die Verwaltung folgt bestimmt.env