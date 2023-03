Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In wenigen Wochen, am 16. Juni, jährt sich Helmut Kohls Tod zum fünften Mal. Was bleibt von dem Ludwigshafener, der 16 Jahre lang Bundeskanzler war und 25 Jahre lang CDU-Vorsitzender? Die Frage hat der Mannheimer Autor Aljoscha Kertesz über 100 Menschen gestellt, darunter Bernhard Vogel, und ihre Antworten in einem Buch veröffentlicht.

Bernhard Vogels Terminkalender ist gut gefüllt an diesem Nachmittag. Zum Treffen am Mannheimer Wasserturm kommt er direkt aus Heidelberg. Und Heidelberg war auch der Ort, an dem er Helmut Kohl