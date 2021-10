Die für Ende Oktober geplante Wiedereröffnung des Hallenbads Süd am Südweststadion verzögert sich um mindestens eine Woche. Das hat eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf Anfrage mitgeteilt. Die laufende Sanierung der 1973 eröffneten Sport- und Freizeitanlage soll nach den neuen Plänen erst bis Anfang/Mitte November fertig werden. Die Verwaltungssprecherin begründete die Verzögerung mit Materialproblemen. Am 3. November soll sich der Sportausschuss vor Ort ein Bild über den Fortschritt der Arbeiten machen. Ein konkretes Datum für die Wiedereröffnung gibt es bisher noch nicht. Nach Auskunft der Stadtverwaltung wurden in dem Hallenbad die alten quadratischen Scheiben durch neue rechteckige ersetzt, die kleiner sind und bei Bedarf leichter und kostengünstiger getauscht werden können. Die Fassade besteht nun aus hochwertigen Sonnenschutzgläsern, damit sich das Bad bei Sonneneinstrahlung von innen nicht so sehr aufheizt wie bisher. Ausgetauscht wurden zudem die Fassadenelemente aus Stahl durch Aluminium. Zu Beginn der Arbeiten waren unter anderem die Wärmebänke entlang der Außenwände entfernt sowie die Cafeteria abgerissen worden. Außerdem wurden die Boden- und Wandfliesen in der Schwimmhalle getauscht. Die Renovierung ist mit 1,4 Millionen Euro veranschlagt. 90 Prozent der Kosten trägt der Bund.