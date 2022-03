Während das Wilhelm-Hack-Museum am 18. März nach beendeter Sanierung pünktlich zur Foto-Biennale wieder seine Türen öffnet, heißt es in Sachen Gelbe Treppenbrücke weiter warten. Bevor das geplante Kunstwerk vor dem Eingang des Museums installiert werden kann, ist noch ein Gutachten notwendig.

„Die gelbe Brücke kommt“, sagte Museumsdirektor René Zechlin am Donnerstag auf Nachfrage des Grünen Forums und Piraten im Kulturausschuss. Allerdings sei die ursprüngliche zeitliche Planung „etwas zu optimistisch“ gewesen. Das habe unter anderem mit der langen Baustelle im Museum zu tun gehabt. Nun warte man noch auf das Gutachten eines Statikers, da sich unter dem für das Kunstwerk vorgesehenen Platz die Depots des Museums befinden. Die Stahlskulptur selbst sei bereits „komplett durchgeplant“, sagte Zechlin und ergänzte: „Ich hoffe, dass es in den kommenden Monaten umgesetzt wird.“ Einen konkreteren Zeitplan nannte er nicht. Beim Neujahrsempfang der Stadt 2020 waren erstmals Spenden für die Brücke der Hamburger Künstler Heike Mutter und Ulrich Genth gesammelt worden. Die Gelbe Treppenbrücke soll sich vor dem Eingang des Hack-Museums in der Berliner Straße in bis zu vier Metern Höhe emporheben und begehbar sein.