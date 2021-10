Gunther Piller wird neuer Präsident der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen und folgt damit im März 2022 auf Peter Mudra. Das hat die Hochschule am Donnerstag bekannt gegeben. Piller ist derzeit Dekan des Fachbereichs Wirtschaft an der Hochschule Mainz. Der 58-Jährige ist promovierter und habilitierter theoretischer Physiker sowie Wirtschaftsinformatiker und am Mittwoch vom Senat der Hochschule Ludwigshafen als Präsident gewählt worden. Mudra (59) hatte sich nach zwölf Jahren Amtszeit nicht erneut zur Wahl gestellt.

Auch neue Kanzlerin

Carolin Nöhrbaß ist vom Senat zur Kanzlerin der Hochschule gewählt worden. Die 41-jährige Juristin ist seit 2013 an der Hochschule Ludwigshafen tätig, zunächst als Referentin des damaligen Kanzlers Klaus Eisold, dann als Justiziarin und stellvertretende Kanzlerin. Seit März 2020 ist Carolin Nöhrbaß bereits kommissarisch Kanzlerin. In den nächsten Wochen soll sie die Aufgabe laut Hochschule offiziell übernehmen.