Exakt ein Jahr nach dem Start der Bundesgartenschau soll der Klimapark-West auf Spinelli für Besucher offen sein. Um die Umzäunung der für seltene Tierarten reservierten Flächen gab es ein zähes Ringen.

Was war am 14. April 2023? Nach mehr als einem Jahrzehnt Planung und Vorbereitung begann in Mannheim an diesem Tag die Bundesgartenschau. Seitdem ist fast ein Jahr vergangen, auf dem Gelände