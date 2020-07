Über zwei Stunden lang hat Robert Habeck (50), Co-Bundesvorsitzender der Grünen, am Mittwoch innerhalb seiner Sommertour den BASF-Standort in Ludwigshafen besichtigt und Werkleiter Uwe Liebelt versichert, sich in Berlin für den Ausbau erneuerbarer Energien im Sinne einer nachhaltigen Versorgung sowie für bessere Gesetzesgrundlagen zur CO 2 -neutralen Produktion einzusetzen. „Das ist ein politischer Kampf. Ich werde ihn kämpfen“, sagte Habeck.

Vorstoß ist kontraproduktiv