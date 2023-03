Seit Jahrzehnten wird der Ausbau von Straßenbahntrassen zwischen Oppau und der Pfingstweide, vom Ludwigshafener Zentrum Richtung Gartenstadt-Maudach-Mutterstadt und Dannstadt sowie die Verlängerung der Trasse von Rheingönheim nach Neuhofen und Waldsee immer wieder erwogen und begutachtet. Nun wurde im Gemeinderat von Mutterstadt über eine erneute Prüfung des volkswirtschaftlichen Nutzens der Straßenbahnpläne berichtet. Demnach wird der Nutzen im Hinblick auf eine Verkehrswende deutlich höher bewertet als bisher, sodass eine Bundesförderung des Straßenbahnausbaus realistisch erscheint. Die Grünen im Rat fordern daher, den Linienausbau schnellstmöglich auf die Tagesordnung des Ludwigshafener Stadtrats zu setzen. „Wir konzentrieren uns im Stadtrat seit Jahren einseitig auf Fragen des Straßen- und Brückenausbaus. Es ist an der Zeit, dass wir die Chancen wahrnehmen, die der Ausbau des Straßenbahnnetzes bietet“, meint Co-Fraktionssprecher Hans-Uwe Daumann.

„Signale sind eindeutig“

„Die Signale aus dem Rhein-Pfalz-Kreis sind eindeutig, dass das sogenannte Umlandnetz in der Region befürwortet wird. Der Ausbau des ÖPNV ist von hoher Bedeutung für einen umwelt- und klimafreundlicheren Pendlerverkehr. Ludwigshafen kann davon enorm profitieren.“ Straßenbahnlinien sind nach Ansicht der Grünen im Rat das Rückgrat eines modernen öffentlichen Nahverkehrs. „Nahverkehr per Bus ist der Straßenbahn deutlich unterlegen. Jeder, der während Bauzeiten an der Überlandlinie 4 zwischen Ludwigshafen und Bad Dürkheim das ,Vergnügen’ hatte, mit dem Ersatzverkehr per Bus zu fahren, wird das nachvollziehen können.“