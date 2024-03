Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor rund einem Jahr hat der überraschende Umzug der Schiller-Grundschule in ein Ausweichquartier an der Gesamtschule Ernst Bloch in Oggersheim hohe Wellen geschlagen. Eigentlich sollten die 340 Grundschüler im Sommer in die Wormser Straße zurückkehren. Aber daraus wird nichts, weil nun auf dem Schulhof menschliche Knochen entdeckt wurden.

Die Stadtverwaltung hat die Bauarbeiten am Außengelände der Schillerschule in Oggersheim vorübergehend unterbrochen. Darüber informiert sie die Öffentlichkeit am Donnerstagnachmittag