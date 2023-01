Die Gesundheitsorganisation Ludwigshafen (Golu) hat gegenüber Armin Grau, Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen aus Altrip, bekräftigt, zur besseren Versorgung ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) gründen zu wollen. Noch hätten sich aber nicht genügend Ärztinnen oder Ärzte für solch eine Einheit gefunden. Ein Gesundheitsnetz sei allemal effizienter als isoliert agierende Ärzte, argumentierten Dr. Jakob Emrich, Dr. Steffen Giesse, Dr. Andreas Werling und Golu-Geschäftsführer Daniel Ringlstetter im Austausch mit Grau. „Die Gesundheitsreformen, die 2023 geplant sind, betreffen nicht nur die Krankenhäuser, sie sollen auch die ambulante Versorgung und die regionale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen verbessern“, erklärte der Politiker, früherer Chefarzt am Klinikum. Starke Gesundheitsnetze wie Golu könnten für die Praxen wichtige Dienste leisten, etwa in der IT. Ein MVZ, deren Gründung die Ampel-Regierung grundsätzlich erleichtern wolle, helfe der Stadt und der gesamten Region.