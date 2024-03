Der 46-Jährige, der tot im Hemshof aufgefunden wurde, ist erstochen worden. Wie eine Obduktion des Leichnams ergab, verblutete der Mann infolge einer Stichverletzung in den Rücken. Die Hintergründe der Tat werden weiter ermittelt.

Ein 25-jähriger Verdächtiger wurde einen Tag nach der Tat am Donnerstag festgenommen und am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags gegen den Mann erließ. Der 25-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei kam es am Mittwoch kurz vor der Tat zwischen den Männern in der Nähe der Dreifaltigkeitskirche (Goethestraße) zu einem Streit.

Eine mögliche Tatwaffe wurde sichergestellt und wird noch kriminaltechnisch untersucht. Außerdem gibt es verschiedene Hinweise von Zeugen zur Tat, die aktuell noch geprüft werden, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage weiter mitteilte. Der Leichnam des 46-Jährigen war am Mittwochmittag in einem Durchgang von der Hartmannstraße zum Gräfenaupark in Höhe der Marienstraße entdeckt worden. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Opfer um einen Deutschen ohne festen Wohnsitz, der den Behörden in der Vergangenheit als Drogenkonsument und im Zusammenhang mit Betäubungsmitteldelikten aufgefallen ist. Der Tatverdächtige ist wegen eines Körperverletzungsdelikts vorbestraft und den Behörden auch im Zusammenhang mit Drogen bekannt.