Gegen einen 25-jährigen Ludwigshafener ist am Freitag Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags erlassen worden. Er soll am Mittwoch einen 46-Jährigen im Hemshof umgebracht haben.

Der Leichnam des 46-Jährigen war am Mittwochmittag in einem Durchgang von der Hartmannstraße zum Gräfenaupark in Höhe der Marienstraße entdeckt worden. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Opfer um einen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Die Obduktion des Leichnams durch einen Gerichtsmediziner soll in den kommenden Tagen erfolgen. Erst danach wollen sich die Ermittler zur Todesursache äußern. Bisher steht fest, dass der Körper des 46-Jährigen Verletzungen aufweist, die ein Gewaltverbrechen belegen. Das Opfer ist den Behörden als Drogenkonsument und im Zusammenhang mit Betäubungsmitteldelikten aufgefallen.

Der 25-jährige Tatverdächtige wurde am Donnerstag festgenommen und am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags gegen den Mann erließ. Der 25-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei kam es am Mittwoch vor der Tat zwischen den Männern in der Nähe der Dreifaltigkeitskirche (Goethestraße) zu einem Streit. Zum Motiv und Tathergang wollten sich die Behörden aus „ermittlungstaktischen Gründen“ noch nicht äußern. Laut Staatsanwaltschaft stammt der Tatverdächtige aus Ludwigshafen und ist ebenso wie das Opfer deutscher Staatsbürger. Der 25-Jährige ist wegen eines Körperverletzungsdelikts vorbestraft und den Behörden auch im Zusammenhang mit Drogen bekannt, wie Leitender Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Anfrage mitteilte.

Staatsanwaltschaft und Polizei bitten um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer am Mittwoch zwischen 10.30 und 12.30 Uhr eine Auseinandersetzung beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen wenden. Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.