Der Musiker Gerhard Wolff ist am 17. Februar im Alter von 87 Jahren gestorben. Aufgewachsen ist er in Friesenheim, zuletzt lebte er in Ruchheim. Beruflich war der Diplom-Kaufmann bis 1997 bei der BASF tätig. Doch die Musik war immer Bestandteil seines Lebens. 1951 gründete er mit Schulfreunden das Carmina-Trio, das er später zur Gerd-Wolff-Combo ausbaute, die bis 1996 bestand und unter anderem Stars wie Rex Gildo oder Roberto Blanco begleitete. Als Trompeter spielte er bei der TC Bigband Haßloch mit, die sich dem Swing verschrieben hat. 1982 wurde er der Bandmanager und griff dabei auch gerne zum Mikrofon als Sänger. Unter ihrem rührigen Manager hat sich die Bigband sich zu einer Institution in der Region entwickelt. In seinem Wohnort Ruchheim war Gerd Wolff Gründungsmitglied des Karnevalvereins Schlosshogger und hat das Turmblasen zu Weihnachten ins Leben gerufen. Ferner war er als Schriftsteller tätig.