Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Reggae – da denkt man normalerweise eher an Sonne, Strand und Meer, weniger an Blechlawinen auf einem großen Messe-Areal. Aber: Auch in diesem Setting kann er funktionieren. Das hat das Konzert von Gentleman am Donnerstag auf dem Maimarktgelände vor 500 Autos eindrucksvoll bewiesen.

Wenn ein Künstler ein neues Album veröffentlicht, dann bewirbt die Plattenfirma das oft gerne als „das persönlichste“, das dieser bisher veröffentlicht hat. Das muss anscheinend