Nach einer Analyse schließt VRN-Nextbike zwei der vier Fahrradausleihstationen in der Gartenstadt ersatzlos. Darüber informierte Ortsvorsteher Andreas Rennig (SPD) bei der Sitzung des Ortsbeirates. Betroffen sind die Stationen Raschig-/Hochfeldstraße sowie an der Kärntnerstraße. „Dort lag die Ausleihquote jeweils unter 30 Ausleihvorgängen im Monat und somit bei nicht einmal einem Fahrrad pro Tag“, zitierte Rennig aus einer Mitteilung des Unternehmens. Die Stationen würden daher zeitnah abgebaut. Erhalten bleiben hingegen die Stationen am Marienkrankenhaus (Salzburger Straße) und in der Von-Kieffer-Straße.