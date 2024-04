Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht auf Dienstag mehrere Decken in der Turnhalle der Ernst-Reuter-Schule (Schlesier Straße, Gartenstadt) beschädigt. Aufbruchspuren konnten an der Halle nicht entdeckt werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.