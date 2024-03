Vier Personen sind am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall in Friesenheim leicht verletzt worden. Zudem entstand ein hoher Sachschaden. Gegen 12.18 Uhr stießen die Fahrzeuge eines 73-Jährigen und eines 45-Jährigen der Polizei zufolge an der Kreuzung Stern-/Industriestraße zusammen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt rund 80.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sollen sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefon 0621 9632222 in Verbindung setzen. An der unübersichtlichen Friesenheimer Kreuzung kommt es immer wieder zu schweren Unfällen.