Ein 17-Jähriger soll am Dienstagabend in Friesenheim mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben haben, was zu einem größeren Polizeieinsatz führte. Nach Angaben der Beamten hatten Anwohner gegen 21.30 Uhr die Schüsse in der Luitpoldstraße vernommen und den Notruf gewählt. Die Polizei fuhr mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Die Beamten ermittelten, dass es zu Streitigkeiten und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem 27-Jährigen und dessen 23-jähriger Freundin gekommen war. Im Verlauf des Streits habe der Jugendliche schließlich mit der Schreckschusswaffe geschossen. Keiner der Beteiligten sei dabei verletzt worden. Der 17-Jährige wird laut Polizei mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen müssen.