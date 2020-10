Eine Ludwigshafenerin stellte am Freitagabend fest, dass die Tür zu ihrem Abstellraum im Dachgeschoss aufgebrochen war. Zudem wurde der Raum in dem Friesenheimer Mehrfamilienhaus laut Polizei durchwühlt. Kurze Zeit später entdeckte die Frau vor dem Haus einen Mann, der ihre Jacke trug, die sie in dem Abstellraum gelagert hatte. Die Polizei nahmen den bereits polizeibekannten 46-Jährigen vor dem Haus fest. Die Frau bekam ihre Jacke wieder.