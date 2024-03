Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rund 800.000 Euro hat die Stadt nach eigenen Angaben in eine Unterkunft für Geflüchtete investiert, die schon seit Ende 2021 leer steht. Das Gebäude in Rheingönheim wurde lange saniert. Jetzt wird über einen Abriss der Immobilie diskutiert. Was ist passiert?

Umgeben von mehreren Schrottplätzen am Ende einer Sackgasse befindet sich eine Unterkunft für Geflüchtete im südlichen Ludwigshafener Stadtteil Rheingönheim. Es ist kein