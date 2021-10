Vor einer Spielothek in der Bismarckstraße (Mitte) ist es in der Nacht zum Mittwoch gegen 0.15 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Ein 27-Jähriger und ein 25-Jähriger gerieten in der Spielothek in einen Streit. Laut Polizei kam es vor der Tür zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Die hinzugerufenen Beamten stellten fest, dass gegen den 25-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal gebracht. Der 27-Jährige erhielt einen Platzverweis.