Der FC Arminia Ludwigshafen ist wieder in der Spur. Mit dem zweiten 3:0-Sieg in Folge bestätigte der Fußball-Oberligist am Mittwochabend im Heimspiel gegen den FC Karbach seine Aufstiegsambitionen. Ganz einig sind sich Arminen-Spieler und Trainer Marco Laping bei der Zielsetzung aber noch nicht.

Es sei eines der schlechteren Spiele gewesen, betonte Arminen-Coach Marco Laping nach der Begegnung gegen den FC Karbach. Sein Team fand überhaupt nicht in die Partie und konnte von Glück reden,