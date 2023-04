Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In einem umkämpften Spiel unterlag der FC Arminia Ludwigshafen II dem ASV Maxdorf mit 1:2 (0:1). In der Tabelle der A-Klasse Rhein-Pfalz liegen die Teams vor den letzten Spielen oben und unten eng beieinander. Besonders bei einem Spieler läuft alles wieder rund in der entscheidenden Phase der Saison.

Sehr Sehr zur Freude des ASV Maxdorf hat Flügelflitzer Kevin Kaspar wieder zu alter Stärke gefunden. Er drückte durch einen herausgeholten Elfmeter und ein Tor dem Spiel seinen Stempel auf.