Die neue Dauerausstellung zum siebenwöchigen Aufenthalt des Dichters Friedrich Schiller ist am Samstag zwischen 11 und 18 Uhr in Oggersheim für Familien und Kinder ganz besonders gestaltet worden. Angeleitet von den Organisatorinnen, begaben sich Interessierte auf eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert – einer Zeit, in der nicht nur das Schreiben mit der Tinte ein mühsames Unterfangen war.

Cedric hat noch kein Schiller-Werk gelesen, in der Schule behandelt er bald „Wilhelm Tell“. Das 1804 erschienene Drama schreckt den 14-jährigen Schüler allerdings nicht zurück.