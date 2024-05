Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstagmorgen mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz der Glantal-Apotheke in Offenbach-Hundheim einen anderen Wagen beschädigt. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen 8 und 12.30 Uhr. Der Verursacher ist davon gefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lauterecken unter Telefon 06382 9110 oder per E-Mail an pilauterecken@polizei.rlp.de zu melden.