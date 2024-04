Eine bislang unbekannte Frau hat am Sonntagabend an der Wohnungstür eines älteren Ehepaars in der Bertolt-Brecht-Straße (Oggersheim) geklingelt und sich als Pflegekraft ausgegeben. Noch an der Eingangstür fragte sie das Ehepaar nach Medikamenten, teilt die Polizei mit. Anschließend betrat sie die Wohnung und suchte dort nach Medikamenten. Als der Senior sie daraufhin ansprach, verließ sie mit einer Packung Schmerzmittel die Wohnung. Die Frau war zirka 50 Jahre alt, 1,65 Meter groß und hatte lange blonde Haare. Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen: Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.