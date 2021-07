Stefanie Hehn und ihr Professoren-Kollege Gösta Jamin haben zum Sommersemester die Leitung des neuen MBA-Fernstudiengangs „Digital Finance, Strategie & Accounting“ an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) Ludwigshafen übernommen.

Der berufsbegleitende Fernstudiengang wird durch die Graduate School Rhein-Neckar, einer HWG-Einrichtung, sowie vom Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund organisiert. Er bietet Absolventen mit einem ersten Hochschulabschluss beziehungsweise einer Zugangsberechtigung (ohne Erststudium, aber mit mindestens dreijähriger beruflicher Tätigkeit und Bestehen der Eignungsprüfung) das Fachwissen in den laut HWG spannenden und zukunftsweisenden Bereichen Finanzen, Strategie, Accounting und Consulting.

Der Studiengang ist an Interessenten gerichtet, die bereits Fach- oder Führungspositionen in einem Unternehmen innehaben, eine Position in dieser Führungsebene anstreben oder sich auf eine Selbstständigkeit vorbereiten und sich neben zeitgemäßen Fachkompetenzen auch funktionsübergreifende Management- und Coaching-Fertigkeiten aneignen möchten.

Zur Person

Hehn (Jahrgang 1977) ist Professorin für Corporate Finance und Kapitalmarkttheorie an der HWG und lehrt in mehreren Weiterbildungs- wie auch grundständigen Studiengängen. Sie leitet den Bachelorstudiengang „Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzwirtschaft“, ist Prodekanin des Fachbereichs Dienstleistungen und Consulting und Mitglied im Senat. Sie promovierte in VWL und Mathematik.

Jamin (Jahrgang 1973) ist Professor für Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre an der HWG . Er unterrichtet in Weiterbildungs- und grundständigen Studiengängen und leitet den grundständigen Master-Studiengang „Finance & Accounting“. Jamin ist ausgebildeter Bankkaufmann, Diplom-Volkswirt und promovierte in empirischer Rechnungslegungs- und Kapitalmarktforschung.

Weitere Informationen zum Studiengang unter gsrn.de/studienangebote/digital-finance-strategie-accounting/.