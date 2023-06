Eine Projektgruppe der Ludwigshafener Grünen lädt Jugendliche für 24. Juni um 16 Uhr in den Ebertpark ein, um gemeinsam Ideen für eine neue Nutzung des ehemaligen Tiergeheges zu entwickeln. Das Tiergehege steht leer, seit die Tiere in den Rheingönheimer Wildpark umgesiedelt wurden. Die Grünen sehen Chancen, dort ein Freizeitgelände für Jugendliche zu schaffen. Jugendliche aus den angrenzenden Stadtteilen würden bisher nicht als Zielgruppe für den Ebertpark mitgedacht. Für und mit Jugendlichen gestaltete Plätze fehlten weitgehend. Jugendliche aus Friesenheim vermissten geeignete Freizeitmöglichkeiten und berichteten, dass sie zum Skaten oder um Basketball zu spielen, nach Mannheim fahren. In der Schließung des Tiergeheges im Ebertpark sehen die Grünen aus Friesenheim und der Nrd eine Chance, mit Beteiligung der Jugendlichen ein Freizeitgelände aufzubauen. Wasser- und Stromanschluss seien vorhanden, auf dem Boden lägen teilweise schon Platten. Ähnliche Open-Air-Treffpunkte hätten sich an anderen Orten bewährt.