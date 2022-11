Trauer im Ortsbeirat Friesenheim: Einstimmig folgte das Gremium am Dienstagabend den Ausführungen der zuständigen Bereichsleiterin Gabriele Bindert. Sie hatte zuvor erklärt, dass ein Betrieb der Tiergehege im Ebertpark nicht mehr möglich sei, ohne einen konkreten Zeitplan zu nennen. Bindert hatte angekündigt, alle Tiergehege abbauen zu wollen und die Tiere dem Wildpark Rheingönheim zuzuführen. Das gelte sowohl für die Vierbeiner als auch für alle Tiere in den Vogelvolieren. „Die Schutzmaßnahmen vor Tierquälerei sind mittlerweile so umfangreich, dass die Tiere dahinter kaum noch wahrnehmbar sind“, begründete sie und war sich bewusst, „dass es sich dabei um ein hochemotionales Thema handelt“. Hochemotional verlief die kurze Abfrage im Ortsbeirat allerdings nicht. Eher einsichtig und betroffen reagierten die Mitglieder aller Fraktionen. „Es ist traurig, dass es so weit gekommen ist“, sagte Anna Trauth (SPD) stellvertretend für alle Kollegen. „Aber die Tiere ziehen sich ja sowieso schon weit in ihre Gehege zurück.“ Ein Signal für sie, dass der Umzug zum Wohl der Tiere geschehe. Für Vorschläge einer Ersatznutzung zeigte sich die Bereichsleiterin offen.