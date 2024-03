Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Feuerfontänen glühen martialisch, und aus dem Off schreits : „The Türk is in House“. Bülent Ceylans 25. „Heimspiel“ in der SAP-Arena ist wie alle zuvor ausverkauft. 10 000 jubeln und singen seiner Mutter Hilde zum 82. Geburtstag zunächst sogar „Happy Birthday“. Aber dann rollt sie los, die neue zweistündige „Yallah Hopp“-Performance unter dem Leitsatz „Hirn aus – jetzt wird gelacht“. Und zwar über alles, selbst wenn es gewaltig unter die Gürtellinie geht.

„Die verrecken hier in den ersten Reihe gleich“, amüsiert sich der Mannheimer Exportschlager schon nach ein paar Minuten