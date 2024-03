Beim „Erste-Hilfe-Kurs für Hunde und Katzen“ am Donnerstag, 14. März, im Wildpark Rheingönheim lernen Hunde- und Katzenhalter, was zu tun ist, wenn sich ein Tier verletzt hat. Nach weiteren Angaben der Stadtverwaltung gibt Referentin Monika Hußmann von 18 bis 21 Uhr Tipps rund um die wichtigsten Notfälle beim Haustier. Eine Anmeldung ist vorab telefonisch an der Kasse des Wildparks unter 0621 5043370 erforderlich. Die Unterlagen werden den Teilnehmern per Mail zugesendet. Der Treffpunkt des Kurses ist vor dem Haus der Naturpädagogik. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro pro Person.