Einer Polizeistreife ist am Samstag um 23.50 Uhr ein roter BMW aufgefallen, der in der Saarlandstraße (Mundenheim/Süd) im Gleisbett stand. Nachdem der 33-jährige Fahrer aus Tschechien sein Fahrzeug wieder auf die Straße lenken konnte, versuchte er laut Polizei, seine Fahrt in Schlangenlinien in Richtung Heinigstraße fortzusetzen, woraufhin er kontrolliert wurde. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand und sowohl der vorgelegte Führerschein als auch das Fahrzeug gestohlen waren. Das Fahrzeug zeigte außerdem frische Unfallspuren. Zeugen möglicher Unfälle werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-2122 bei der Polizei zu melden.