Der österreichische Musiker Johann Hölzel alias Falco ist vor einem runden Vierteljahrhundert verstorben. „Falco – Das Musical“, das nun im ausverkauften Mannheimer Rosengarten gastierte, holt ihn aus dem Dunkel zurück ins Licht, „Out of the dark into the light“.

Es beginnt mit einem Song („The Spirit Never Dies“), den kaum jemand, und dem Ende, das eigentlich jeder kennt. Auf das erst posthum veröffentlichte Lied, das als