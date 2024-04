In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Taubenstraße (Friesenheim) sind Unbekannte am Mittwoch zwischen 8.25 und 9.45 Uhr eingebrochen. Sie haben unter anderem eine hochwertige Uhr, Laptops und eine Spielekonsole gestohlen, berichtet die Polizei. Der Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Hinweise: Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.