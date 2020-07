Unbekannte sind laut Polizei zwischen vom 25. und 30. Juni in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kropsburgstraße (Mundenheim) eingebrochen. Aus den Räumen wurde Bettwäsche im Gesamtwert von 400 Euro entwendet. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621/963-2773.