Der Oggersheimer Classic-Treff ist bei den Keglern ein bekannter und beliebter Austragungsort. Der Weltpokal und viele andere Meisterschaften fanden dort statt. Am Samstag rollte der Pokalwettbewerb des Landesfachverbandes über die Bahn. Es war der letzte Wettkampf dort. Erinnerungen an eine Sportstätte, in der nicht nur gekegelt wurde.

Abschied von der vielleicht bekanntesten Halle unter den rheinland-pfälzischen Keglern: Kein Wunder, dass Karl Diendorf, Leiter des „Classic Treffs“, schon etwas enttäuscht dreinblickt.