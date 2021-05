Willi Streily hat in seinem Leben viele Schicksalsschläge bewältigen müssen. Sport und Kunst haben ihm dabei geholfen. Mit 79 Jahren hat sich der Hemshöfer jetzt selbst einen großen Wunsch erfüllt: ein eigenes Buch zu veröffentlichen. Kurzgeschichten und Bilder geben ein Einblick in sein Seelenleben – mal leicht, mal nachdenklich und manchmal auch ausgefallen.

Pinsel und Farbe, Stift und Block, die liegen bei Willi Streily griffbereit in der Nähe. Von jeher hält er seine Gefühle, sein Erlebtes in Wort und Bild fest. Kurz vor seinem 80. Geburtstag hat sich das Hemshöfer Original einen langgehegten Wunsch erfüllt: ein eigenes Buch mit dem Titel „Geschichten aus Wahrheit und Phantasie“, bestehend aus 15 Kurzgeschichten und Texten sowie einer Auswahl aus Fotografien seiner Kunstwerke. Das Layout und die Gestaltung hat seine Nichte Judith Streily, Inhaberin einer Werbeagentur in Berlin, übernommen.

Der Ludwigshafener hatte es nicht immer leicht, pflegte über Jahre hinweg seine schwer kranke Mutter und kümmert sich schon fast ein ganzes Leben lang um seinen mit einer Behinderung zur Welt gekommenen Bruder. Nicht ohne Grund trug eine seiner Kunstausstellungen den Titel „Herr Streily oder die Kunst, das Leben zu meistern“. All die Schicksalsschläge zu verarbeiten, war und ist eine Herausforderung. Jeden Tag aufs Neue. „Und es wird im Alter nicht einfacher“, sagt der 79-Jährige nachdenklich, ehe es kurz danach aus ihm heraussprudelt: „Ich bleibe aber optimistisch. Ich habe noch so viel vor.“ Für sein Engagement ist er übrigens 2017 mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden.

Schreiben an der VHS gelernt

Seine Empfindungen in Worte zu fassen, das hat er in den 1980er-Jahren in einem Deutschkurs an der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) gelernt. Ein VHS-Leseheft in rotem Einband beinhaltet Streilys ganz persönliche Geschichten, größtenteils handgeschrieben. „Es wurde 500 Mal gedruckt“, erzählt er voller Stolz. Ein letztes Exemplar hütet er wie seinen Augapfel.

Der Ludwigshafener hat gelernt, immer wieder aufs Neue nach vorne zu schauen, den Augenblick zu genießen. „Lebensfreude“ hat er einen seiner Texte genannt. Darin beschreibt er seine Beobachtungen im Park, das Zwitschern der Vögel, die herumhüpfenden Frösche, und endet mit dem Satz: „Und nun wisst ihr auch, warum ich das Leben so schön finde.“

Liebe zum Laufsport

Der Hemshöfer war von jeher einer, der sein eigenes Ego hintangestellt und sich mehr um andere gekümmert hat. Was ihn beschäftigte, was ihm durch den Kopf ging, das hat er zu Papier gebracht. Wenn er so stundenlang neben seiner schwer kranken Mutter saß, nachdachte, dann schrieb er, Seite für Seite. Und so kam in all den Jahren einiges zusammen. „Am Ende war es ein über 300-seitiges Tagebuch. Fast hätte ich es weggeworfen, aber im letzten Moment habe ich es mir anders überlegt. Was ich jetzt damit mache? Ich weiß es nicht“, erzählt er.

Streily ist schon immer ein Stehaufmännchen. Die vielen Strapazen sind nicht spurlos an ihm vorbeigegangen, doch der Sport hält den drahtigen Endsiebziger mit der markanten, eckigen Brille bis heute topfit. In jungen Jahren kickte er, später gab es kaum einen Volkslauf in der Region, bei dem Streily nicht an der Startlinie stand. Seine Augen glänzen, wenn er von jenem Tag erzählt, als er ins Karlsruher Wildparkstadion einlief und die Zeit von 3:48 Stunden in roten Lettern auf der Anzeigentafel erschien. „Das war mein einziger Marathon“, erzählt Streily, der erst jenseits der 50 die Liebe zum Laufsport entdeckte.

In sozialen Medien unterwegs

Noch heute ist er täglich auf seinem Drahtesel unterwegs und verfolgt, was in „seiner“ Stadt so passiert, „erzählt“ mit seinem Smartphone in Form von kurzen Filmsequenzen, die er in den sozialen Medien postet, was in seinem kleinen, privaten Universum geschieht. Die Hanteln und ein Retro-Trimmrad aus den 1970er-Jahren, beide nach wie vor im Einsatz, haben einen Ehrenplatz in Streilys Wohnung, die einem Künstleratelier gleicht. Gemaltes, mal abstrakt, mal naiv, Collagen aus unterschiedlichsten (Alltags-)Materialien, bunt, hin und wieder ein bisschen verrückt oder zumindest ausgefallen – ihm gefällt es. Und das ist es, was zählt.

Der 79-Jährige ist rastlos, getrieben, malt, gestaltet, schreibt. „Menschen mit Phantasie langweilen sich nie.“ Mit diesem Sprichwort des Schweizer Autors Jakob Bosshart beginnt Streilys Buch. Wie passend. Wenn er seine Ruhe haben will, durchatmen und Kraft tanken möchte, dann zieht er sich zurück in seinen Keller, schaltet die Musik an und taucht ein in eine Welt weit, weit weg von Ludwigshafen.

Viel Erlebtes im Buch

Die Kurzgeschichten und Texte in seinem Buch sind eine Mischung aus Märchen und ziemlich viel Realität, wie beispielsweise jener Tag im Juli 1948, als die Explosion eines Kesselwagens bei der BASF so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Leid über die Stadt brachte. Der junge Willi war mit seinem Bruder Kurt auf dem Rückweg vom Willersinnweiher nach Hause in den Hemshof. „Ganz plötzlich wurden wir von einer gewaltigen Druckwelle in den Kornacker geschleudert. Als wir zum Himmel aufsahen, dachten wir, die Welt ginge unter.“ Gegen Abend sei ein Lastwagen nach dem anderem mit den Toten durch die Rohrlachstraße in Richtung Hauptfriedhof gefahren, erinnert sich Streily.

In „Geschichten aus Wahrheit und Phantasie“ gibt das Hemshöfer Original einen tiefen Einblick in seine Gefühlswelt, mal herrlich locker-leicht, dann mal wieder nachdenklich, ja dunkel und düster. Mit dem 64-seitigen Buch ist für Streily ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen.

Noch Fragen?

Das Buch mit Hardcover-Einband kostet neun Euro. Den Erlös aus dem Verkauf spendet der Ludwigshafener dem Kinderparadies Friedenspark. Bestellungen direkt bei Willi Streily, Telefon: 0621/521142.