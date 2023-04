Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Pferdesportverbandes Rheinland-Pfalz (PSVRP) in Hackenheim ist Heinz Orth aus Fußgönheim mit dem Deutschen Reiterkreuz in Bronze ausgezeichnet worden.

Heinz Orth war 32 Jahre lang Mitglied im Ausschuss Turniersport des PSVRP, 28 davon als Vorsitzender. Damit war er zugleich Mitglied im Vorstand des PSVRP. Er begleitete maßgeblich die Entwicklung der Landesmeisterschaften sowie des Landeschampionats der Vereinsmannschaften.

In seinem Heimatverein, dem FRV Fußgönheim, ist Heinz Orth seit seiner Jugend im Vorstand aktiv, auch als Erster und Zweiter Vorsitzender. Er bringt sich bis heute als Turnierleiter in die Planung und Durchführung verschiedener Veranstaltungen ein, zuletzt unter anderem der Süddeutschen Ponymeisterschaften 2022. Als Richter ist er bis zur höchsten Klasse im Springen aktiv und darüber hinaus als Steward seit Jahren zum Beispiel beim Klassiker CHIO Aachen oder bei den Europameisterschaften in Mannheim.

Mit den Neuwahlen des Vorstandes stellte Heinz Orth sein Amt als Vorsitzender des Ausschusses Turniersport für die jüngere Generation zur Verfügung. „Mit ihm verlässt ein herausragender Ehrenamtler den Vorstand“, kommentierte der Verband. Die Auszeichnung nahm er aus den Händen von Hans-Joachim Erbel, Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, entgegen.