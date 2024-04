Knapp 300 Schüler der Grundschule Lessingschule in Edigheim haben sich am Donnerstag an der Aktion „Saubere Stadt“ beteiligt. Bevor es losging, trafen sich alle Schüler auf dem Schulhof und sangen ein Mülllied, das die Klasse 3b mit ihrer Lehrerin vorbereitet hatte. Bewaffnet mit Zangen und Müllbeuteln zogen die Erst- bis Viertklässler in Gruppen los, um ihren Stadtteil zu reinigen. Die Kinder sammelten den Müll auf, der auf Wiesen, Straßen und Spielplätzen in großen Mengen lag, was für Unverständnis sorgte. Es wurden Metallstangen, Uhren und sogar Kleider aus den Gebüschen gezogen. Ein besonders großes Problem waren Zigarettenkippen. Die Aktion sollte nicht nur den Stadtteil säubern, sondern bei den Kindern ein Bewusstsein für das Thema Müll schaffen. Auch im Unterricht wurde das Thema mit den Kindern besprochen, teilt die Schule weiter mit.