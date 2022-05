Bei drei Unfällen sind laut Polizei am Mittwoch mehrere Personen verletzt worden. Um 12 Uhr kam es in der Bruchwiesenstraße (West) zum Zusammenstoß zwischen einem E-Roller-Fahrer (61) und einem Fußgänger (20). Der Fußgänger war auf dem Radweg unterwegs. An einer Engstelle kam es zur Kollision. Der 61-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fahrlässige Körperverletzung

Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung erwartet einen 60-Jährigen, der um 20.20 Uhr mit seinem Auto von der Woll- in die Raschigstraße (Mundenheim) abbog und dabei mit seinem Pkw eine die Straße querende Fußgängerin (61) erfasste. Sie wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.

In der Pfingstweide sind um 18 Uhr ein Auto und ein Motorroller kollidiert. Der 48-jährige Rollerfahrer fuhr auf der Budapester Straße in Richtung Brüsseler Ring. Der Pkw-Fahrer (37) wollte von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr einfahren. Bei der Kollision stürzte der Rollerfahrer und verletzte sich.