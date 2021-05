Unter dem Motto „Museen inspirieren die Zukunft“ findet am Sonntag, 16. Mai, der Internationale Museumstag statt. Die Mannheimer Museen sind pandemiebedingt zwar geschlossen, doch es gibt besondere und kostenlose Angebote.

Die Reiss-Engelhorn-Museen laden zu einer digitalen Reise durch ihre Sammlungen von der Steinzeit über das Alte Ägypten, Griechenland und Rom bis zu den Anfängen der Fotografie im 19. Jahrhundert ein. Wissenschaftler stellen in Videos ausgewählte Exponate vor. Quizfragen bieten einen spielerischen Zugang zu Kunstwerken. Um an der Rallye teilnehmen zu können, muss die kostenlose Actionbound-App auf Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden (Informationen ab 13. Mai unter www.digital.rem-mannheim.de). Am Museumstag lassen sich unter www.eiszeitsafari.de auch die lebensechten Rekonstruktionen imposanter Steppenbisons und Auerochsen der Schau „Eiszeit-Safari“ in einer 360-Grad-Ansicht betrachten. Die Ausstellung konnte wegen der Corona-Pandemie noch nicht eröffnet werden.

Am Technoseum malt die Streetart-Künstlerin Lydia Hitzfeld ein 3D-Kunstwerk vor den Eingang. Wer möchte, kann die Straßenkunst fotografieren oder für ein Selfie posieren. Hier startet auch die Freiluftrallye „Rund ums Technoseum“: Dazu muss man nur die kostenlose Actionbound-App aufs Handy herunterladen und kann sofort zu einer Entdeckungstour zu den historischen Schienenfahrzeugen auf dem Außengelände starten. An der Freitreppe des Museums werden zwischen 11 und 15 Uhr Tüten mit Experimenten zum Selbermachen aufgehängt, die man sich kostenlos mitnehmen darf, um zu Hause etwa 3D-Brillen zu konstruieren. Darüber hinaus gibt es diverse Online-Angebote, für die eine Anmeldung bis 14. Mai unter Tel. 0621/4298-839 erforderlich ist.