Seit fast 130 Jahren steht an der Südspitze der Parkinsel eine Pegeluhr. Am Ausgang des Luitpold- und Mundenheimer Hafens gelegen, hatte sie eine wichtige Funktion für die Binnenschiffer. Mittlerweile ist zu einem Wahrzeichen geworden.

In 32 Städten und Gemeinden am Rhein zwischen Konstanz am Bodensee und Rotterdam in Holland werden die Wasserstände des Flusses amtlich ermittelt - mit sogenannten Rheinpegeln, die mit unterschiedlichen