Deutsch-japanische Begegnung beim Festival „Enjoy Jazz“ in der Alten Feuerwache: Krautrock-Legende Mani Neumeier brachte als Duo-Partner den Avantgarde-Gitarristen Kazuhisa Uchihashi mit nach Mannheim. Was nach einer gewagten Kombination klingt, funktionierte beim Konzert bestens. Es wurde improvisiert, experimentiert und natürlich kraftvoll gerockt.

Im Wachsfigurenkabinett der Madame Tussaud in Tokio hat er es in die Gesellschaft von Mick Jagger, Frank Zappa und Jimi Hendrix geschafft. Das hat mit der besonderen Wertschätzung zu tun, die Mani Neumeier in Japan genießt. Seit mehr als 20 Jahren tourt er regelmäßig in dem fernöstlichen Land. Er ist auch mit einer Japanerin verheiratet. Und ein begehrter Partner einheimischer Musiker ist der Drummer aus dem Odenwald ebenfalls. Einer von ihnen ist der Gitarrist Kazuhisa Uchihashi.

Mani Neumeier wird bald 80 Jahre alt

Der ist mit 60 Jahren 20 Jahre jünger als Neumeier, der Ende Dezember seinen 80. feiert. Uchihashi begann als Rockmusiker, fand aber früh zu Jazz und improvisierter Musik, hatte auch bald Kontakte nach Europa, etwa zu dem deutschen Free-Jazz-Pionier und Gitarristen Hans Reichel. Avantgardemusiker wie Peter Brötzmann, Elliott Sharp, Derek Bailey, Fred Frith und Alfred Harth waren seine Partner. Außer in Tokio lebt er inzwischen auch in Berlin. Mit Mani Neumeier arbeitet er schon über zehn Jahre zusammen.

Der ist seit einem halben Jahrhundert in erster Linie der Schlagzeuger von Guru Guru, der kultigen Rockband mit den dadaistischen Performances. Dort übernimmt Neumeier bei dem gleichnamigen Song auch traditionell die Rolle des „Elektrolurch“ mit einem elektronisch blinkenden Echsenkopf als Requisit. Zuvor, also in den 1960er-Jahren, tummelte er sich allerdings in der deutschen Free-Jazz-Szene, spielte im Duo mit der Pianistin Irene Schweizer und gehörte zeitweise zum Globe Unity Orchestra. Ein weitgehend frei gestalteter Konzertabend stellt Neumeier also vor keine größeren Herausforderungen.

Mit Liebe zum Detail

Die beiden stürzten sich dann auch umstandslos in improvisatorische Getümmel. Das war erst mal eine sehr freie Suche nach Klängen und Rhythmuskürzeln. Aber bald schon wurden die ersten Vierviertelbeats und Rockriffs eingestreut. Das wirkte manchmal wie ein Zitat, vor allem weil sich Uchihashi zwar auf die Geradlinigkeit und Energie der Rockpassagen einließ, aber sein Spiel doch stark verfremdete, die Saiten abdämpfte, Effektgeräte zur Verdoppelung der Tonfolgen einsetzte, elektronisch erzeugte Sounds als zweite Spur darunterlegte oder mit einem Octaver die E-Gitarre in eine Bassgitarre verwandelte.

Der Japaner hat in diesem Duo die Rolle des detailverliebten Feingeistes, trägt Kappe und Brille und hat den Blick meist konzentriert auf sein Griffbrett oder das vielknöpfige elektronische Equipment gerichtet. Neumeier hat wie üblich Stirnband und Hippiekette dabei und jagt mit bewundernswerter Jugendlichkeit über Trommeln, Becken, Gongs und was er sonst noch an Klangerzeugern um sich versammelt hat. Auf einen gut halbstündigen Improvisationsteil zu Beginn folgten ein paar kürzere Stücke, getragen meist von einem eingängigen Riff und dann mit viel experimenteller Lust weitergetrieben.

Einmal nahm Neumeier auch auf dem Bühnenboden Platz, breitete ein Dutzend Metallschalen und Gongs vor sich aus und bearbeitete alles mit seinen Drumsticks und mit melodisch-perkussiver Begeisterung. Bei Auftritten mit Guru Guru tut er dies auch ganz gerne, da macht die Lust aufs klangvolle Trommeln dann keinen Unterschied – ob da nun Rock oder experimentelle Musik auf dem Programm steht. Ach ja, jazzig grooven kann Mani Neumeier natürlich auch, machte er an diesem Abend in der Feuerwache aber nur in kleiner Dosierung.

Er habe immer schon mal eine japanische Band zu seinem Festival einladen wollen, sagte Rainer Kern zu Beginn des auf Grund der reduzierten Zuschauerzahl in zwei aufeinanderfolgenden Konzerten stattfindenden Konzertabends. Ist in diesen coronageplagten Zeiten natürlich ein kaum realisierbares Unterfangen, und so war der Festivalleiter dann auch froh, wenigstens einen einzelnen Musiker aus Japan zu Gast zu haben. Mit der kompletten Band klappt es ja vielleicht im nächsten Jahr.