Die Linke in den Kreisverbänden Ludwigshafen/Rhein-Pfalz-Kreis und Frankenthal hat bei einer Mitgliederversammlung am Samstag im Südwest-Stadion den Ludwigshafener Liborio Ciccarello als ihren Kandidat für die Bundestagswahl am 26. September nominiert. „Unsere Gesellschaft ist grundlegend ungerecht“, kritisierte der 50-jährige Psychologe.

Bei der Kandidatenwahl erhielt Liborio Ciccarello zwölf, der einzige Gegenkandidat Andreas Klamm aus Neuhofen vier gültige Stimmen. Zum Wahlkreis 207 zählt neben Ludwigshafen