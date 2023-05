Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sienna Wagner vom 1. FFC Ludwigshafen ist die einzige Spielerin aus Ludwigshafen, die zuletzt bei einem Gemeinschaftslehrgang des südwestdeutschen und badischen Fußballverbandes dabei war. Seit vier Jahren gehört sie zu den besten Kickerinnen des SWFV. Nun aber geht sie neue Wege. Die 14 Jahre alte Gymnasiastin wird künftig das Trikot von zwei Klubs tragen – und erzählt, welchen Traditionsverein sie in ihrem Herzen trägt.

Es waren zwei Minuten. In diesen 120 Sekunden hat Sienna Wagner gewusst, dass sie Fußball spielen will. Vor Jahren war Sienna Wagner mit ihren Eltern in Shanghai. Ihr Vater Dirk