Während für einige Mannschaften der höheren Handball-Ligen schon wieder die Vorbereitung auf die neue Spielzeit begonnen hat, trafen sich Kinder und Erwachsene beim TuS Neuhofen zur Handball-Turnierwoche unter freiem Himmel.

Auf bis zu acht Feldern tummelten sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf dem Rasenplatz im Neuhofener Stadion. Turnierleiter Patrick Valdenaire zeigte sich zufrieden mit der Resonanz nach der langen Pause: „Es war schön, dass wieder so viele Lust auf Handball hatten“, sagte er.

Neben dem Jedermannturnier – souveräner Sieger waren die „Inaktive Invaliden-Combo“ – standen an drei Tagen die Vereinsturniere im Mittelpunkt des mit 85 Anmeldungen größten Handballturniers im Pfälzer Handball-Verband. In allen Altersklassen kam ein Turnierfeld zustande. Auch die wenigen kurzfristigen hitzebedingten Absagen brachten den Turnierplan nicht durcheinander. Dafür hatte auch die Turnierleitung reagiert und reduzierte die Belastung durch kürzere Spielzeiten. Vor allem eine intensive Wasserversorgung hielt die aktiven Sportler bei Laune.

200 Helfer im Einsatz

Die kamen wieder aus der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar und auch darüber hinaus. So siegte bei den Aktiven die Damen des SV Bornheim im Finale gegen die Rhein-Neckar Löwen. Überaus erfreulich aus Sicht der Veranstalter war der „Heimsieg“ der Herren des TuS Neuhofen. In der männlichen A-Jugend gewann der TSC Speyer und in der weiblichen A-Jugend hatte die wSG Assenheim/Dannstadt/Hochdorf die Nase vorne. In der B-Jugend gewann die HSG Landau Land bei den Jungs und die TSG Friesenheim bei den jungen Damen. Der TV Offenbach (Jungs) und die JSG Heidelberg (Mädels) lagen in der C-Jugend vorne. Der TV Wörth (weiblich) und die HSG Dudenhofen-Schifferstadt (männlich) siegten in der D-Jugend. In der E-Jugend kamen die Turniersieger vom TSV Iggelheim (männlich) und SV Bornheim (weiblich). Der TSV Iggelheim lag auch in der männlichen F-Jugend vorne und bei den Minis der TV Rheingönheim.

Der Dank von TuS-Abteilungsleiter Stefan Winkler galt den rund 200 Helfern. Er war daher zufrieden: „Für uns als Verein ist diese Veranstaltung das Highlight des Jahres. Die zwei Jahre Ausfall hat man kaum gemerkt, es hat alles so geklappt wie vor Corona.“