Als eine der ersten Sportarten durften die Segelflieger den Sportbetrieb wieder aufnehmen. Es haben sogar schon zwei Wettkampftage der Bundesliga-Saison 2020 stattgefunden. Wir haben mit Charly Müller, dem Betreuer der Bundesligamannschaft der SFG Giulini Ludwigshafen, über das Freiheitsgefühl in der Luft, über Corona-Regeln am Boden und in der Luft sowie über Ausflüge auf den Acker gesprochen.

Herr Müller, Wie groß ist die Freude, wieder abheben zu dürfen?

Sehr groß. Der eine oder andere war schon etwas depressiv, nicht mehr fliegen zu dürfen.