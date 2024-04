Wegen einer Demonstration und einem Heimspiel des SV Waldhof Mannheim warnt die Stadtverwaltung vor Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt am Wochenende. Der Demonstrationszug mit bis zu 1000 Teilnehmern startet am Samstag gegen 14 Uhr am Alten Messplatz und führt über die Kurpfalzbrücke, den Kurpfalzkreisel, die Breite Straße, Planken, Friedrichsring, Fressgasse und Breite Straße zum Marktplatz. Die betroffenen Straßen werden abschnittsweise gesperrt. Zeitweise werden mehrere Straßenbahnlinien umgeleitet. Am Sonntag findet um 13.30 Uhr das Heimspiel des SV Waldhof Mannheim gegen Rot-Weiss Essen im Carl-Benz-Stadion statt. Die Stadtverwaltung empfiehlt allen Besuchern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. In der An- und Abfahrtsphase ist rund um das Carl-Benz-Stadion mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.